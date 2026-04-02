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POL-WES: Dinslaken - Polizei zieht Transporter aus dem Verkehr

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Dinslaken (ots)

Die Polizei hat einen Transporter aus dem aus dem Verkehr gezogen, weil das Fahrzeug viele Mängel aufwies.

Am 23.03.26 gegen 09:30 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung ein weißer VW T5 Transporter aufgefallen. Im Bereich Willy-Brandt-Straße / Konrad-Adenauer-Straße gaben die Beamten dem 65-jährigen Fahrzeugführer aus Dinslaken ein Signal, den Wagen anzuhalten. Das Fahrzeug hielt auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße und wurde von den Beamten kontrolliert.

Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeugs konnten unter anderem teils erhebliche technische Mängel festgestellt werden:

Der Reifen vorne links wies Risse sowie eine grenzwertige Profiltiefe auf, die Motorhaube ließ sich nicht richtig verschließen, es gab Mängel an der Beleuchtung, am Bremssystem, Motor und Getriebe verloren Öl, die Stoßfänger vorne waren mangelhaft befestigt und es gab Risse in der Frontscheibe.

Auf der Ladefläche des betroffenen Transporters befand sich neben diversen Waren auch eine gefüllte Propangasflasche. Diese stand dabei ungesichert in einer Plastikkiste und war nicht ordnungsgemäß mit geeigneten Mitteln gesichert.

Die Polizei stellte das Auto sicher. Die weitere Fahrzeugüberprüfung übernimmt ein amtlich anerkannter Sachverständiger. Der Fahrer muss mit einer Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

BH/

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