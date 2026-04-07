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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Hinweise nach Einbruch
Einsatz mit Hubschrauber

Dinslaken (ots)

Unbekannte Täter sind Samstag gegen 21:00 Uhr in ein Haus am Carolinenweg eingebrochen.

Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Ein Zeuge hatte einen Täter beobachtet, der durch den Garten geflüchtet ist.

Bei der Suche nach dem oder den Unbekannten setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Die Täter konnten bisher nicht ermittelt werden.

Weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken, unter Tel.: 02064 / 622-0.

BH/Ref. 260404-2150

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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