Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Vorläufige Bilanz des Schwerpunkteinsatzes am "Car-Freitag"

Kreis Wesel (ots)

Am Freitag, 03.04.2026, beteiligte sich die Kreispolizeibehörde Wesel an der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion "Car Freitag - Rot für Raser, Poser und illegales Tuning". Ziel des Einsatzes war es, für mehr Sicherheit auf den Straßen im Kreis Wesel zu sorgen: Dazu gehören Tempo- und Drogenkontrollen, aber auch Kontrollen in der Poser- und Tuner-Szene.

Die Polizei war mit verstärkten Kräften von Freitag, 13:00 Uhr, bis Samstag, 01:00 Uhr, im Einsatz.

Insgesamt spricht die Polizei im Kreis Wesel von einem vergleichsweise ruhigen Abend. Dennoch konnten die Beamtinnen und Beamten im Einsatz eine ganze Reihe von Verstößen feststellen:

321 Fahrzeugführer haben ein Verwarngeld bekommen, weil sie bis zu 20 Kilometer pro Stunde über der erlaubten Geschwindigkeit unterwegs waren.

17 Fahrerinnen und Fahrer waren mit mehr als 21 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit unterwegs. Sie bekommen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. In vier Fällen führte dies zu Fahrverboten.

53 Verwarngelder wurden ausgesprochen, weil zum Beispiel der Gurt nicht angelegt war.

24 Ordnungswidrigkeitenanzeige hat die Polizei geschrieben, weil hinter dem Steuer mit dem Handy telefoniert oder eine Ampel "bei rot" überfahren wurden.

In Neukirchen-Vluyn hat die Polizei einen Rollerfahrer angehalten, der ohne gültiges Versicherungszeichen unterwegs war. Der Fahrer konnte auch keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen.

Die Einsatzkräfte führten während des Einsatzes an wechselnden Kontrollstellen und aus dem fließenden Verkehr heraus Geschwindigkeitsmessungen sowie Verkehrskontrollen durch.

Größere Treffen von Posern und Tunern im Kreis Wesel sind der Polizei nicht bekannt geworden.

BH/

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