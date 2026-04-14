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POL-PDLD: Edenkoben - 46-Jähriger unter Drogeneinfluss

POL-PDLD: Edenkoben - 46-Jähriger unter Drogeneinfluss
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Edenkoben (ots)

Um 05:40 Uhr am heutigen Morgen (14.04.2026) wurde ein 46-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund seines nervösen Verhaltens wurden motorische Tests durchgeführt, die darauf hindeuteten, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Da er einen Schnelltest ablehnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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