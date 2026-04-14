Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 46-Jähriger unter Drogeneinfluss

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Edenkoben (ots)

Um 05:40 Uhr am heutigen Morgen (14.04.2026) wurde ein 46-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund seines nervösen Verhaltens wurden motorische Tests durchgeführt, die darauf hindeuteten, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Da er einen Schnelltest ablehnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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