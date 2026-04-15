Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Sachbeschädigung Trifelsruhe

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Annweiler (ots)

Zwischen dem 06.04.2026 und dem 11.04.2026 wurde eine Sitzmöglichkeit auf dem Gelände der Trifelsruhe beschädigt. Die Sitzmöglichkeit aus Holzbalken, welche zum Trauern an den dortigen Urnengräbern abgebracht war, wurde vom Baum abgerissen und beschädigt vor Ort verteilt. Daher wurde ein Strafverfahren wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Täterschaft oder dem genauen Tatzeitraum machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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