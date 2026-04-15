Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Frankweiler - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Frankweiler (ots)

Am 14.04.2026 befuhr gegen 09:08 Uhr ein 59-jähriger Peugeot-Fahrer die L508 von Frankweiler kommend in Fahrtrichtung Gleisweiler. Der Fahrer beabsichtigte, einen vor ihm fahrenden 53-jährigen Fahrer eines Schmalspurschleppers mit Anhänger zu überholen. Während des Überholvorgangs wollte ein bislang unbekannter Fahrer eines dunkelblauen oder schwarzen Pkw von einem Feldweg auf die L508 einfahren. Um eine Kollision mit dem einfahrenden Pkw zu verhindern, musste der Peugeot-Fahrer ausweichen und kollidierte dabei mit dem Frontbereich des Schmalspurschleppers. Der Peugeot war infolge des Aufpralls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2600 Euro. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell