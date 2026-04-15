Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 14.04.2026 befuhr gegen 07:20 Uhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die Woogstraße in Landau. Auf Höhe der Einmündung zur Birnbaumstraße kam ihr eine Fahrradfahrerin in einer Engstelle entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen echauffierte sich die Radfahrerin offenbar über das Fahrverhalten der Pkw-Fahrerin und schlug mit der Hand gegen deren Außenspiegel. Dabei zerbrach das Spiegelglas. Im Anschluss setzte die Fahrradfahrerin ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

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