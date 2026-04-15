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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Zeugen nach Dieseldiebstahl gesucht

POL-PDLD: Edenkoben - Zeugen nach Dieseldiebstahl gesucht
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Edenkoben (ots)

In der Lerchenweide entwendeten Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen über 300 Liter Diesel aus drei Lastkraftwagen. Die Täter drangen hierzu auf ein Firmengelände ein und verursachten einen Schaden von rund 700 Euro. Die Polizei Edenkoben bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 06323 9550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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