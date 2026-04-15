POL-PDLD: Edenkoben - Zeugen nach Dieseldiebstahl gesucht
Edenkoben (ots)
In der Lerchenweide entwendeten Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen über 300 Liter Diesel aus drei Lastkraftwagen. Die Täter drangen hierzu auf ein Firmengelände ein und verursachten einen Schaden von rund 700 Euro. Die Polizei Edenkoben bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 06323 9550 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
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