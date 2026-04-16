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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Cabriodach aufgeschlitzt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 14.04.2026 stellte ein 58-Jähriger gegen 21 Uhr seinen PKW in der Bahnhofstraße in Landau-Godramstein ab. Am 15.04.2026 musste er gegen 15 Uhr feststellen, dass unbekannte Täter das Verdeck aufgeschnitten hatten. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs wurden Wertgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-287 2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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