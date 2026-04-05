PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Ostern in der JVA

Weiskirchen (ots)

Sprichwörtlich selbst ein Ei ins Nest gelegt, haben sich zwei männliche Personen, welche der Polizei am frühen Ostersonntag als Randalierer in Weiskirchen gemeldet wurden.

Nachdem die Polizei vor erschien und die Lage geklärt hatte, konnte bei einer der Personen ein Fahndungstreffer erzielt werden. Die mit Haftbefehl gesuchte Person wurde anschließend einer Gewahrsahmszelle der Polizeiinspektion Nordsaarland zugeführt und am Folgetag in die Justizvollzugsanstalt überführt. In dieser muss die Person mind. 35 Tage verweilen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
PHK Schneider C.
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 08:48

    POL-Nordsaarland: Zerstörter Männertraum

    Wadern-Löstertal (ots) - Am Abend des 04.04.2026 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 149 zwischen dem Löstertal und der Ortslage Nonnweiler, bei welchem ein noch junger Fahrer mit seinem BMW M 3 verunfallte. Aus Kollegialität wollte der junge Mann die Kumpels mit seinem hoch motorisierten Fahrzeug chauffieren und setzte sich trotz vorheriger Einnahme alkoholischer Getränke hinters Steuer seiner Sportlimousine. ...

    mehr
  • 29.03.2026 – 08:46

    POL-Nordsaarland: Nach Hundebiss sucht die Polizei nach Zeugen

    66679 Losheim am See (ots) - Am Freitag, den 27.03.26, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Nähe der Krankenhausstraße in der Ortslage Losheim am See zu einem Hundebiss zum Nachteil einer Fußgängerin. Der Fußgängerin kamen hierbei ein Mann und eine Frau mit jeweils einem Hund entgegen, welche beide angeleint waren. Beim Passieren biss der Hund des Mannes der Geschädigten in die Wade, sodass sie Schmerzen verspürte und ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 10:31

    POL-Nordsaarland: Verfolgungsfahrt durch den Hochwald - Polizei sucht Zeugen

    Wadern (ots) - Am Mittwoch, dem 25.03.2026, kam es gegen 22:40h zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Funkstreifenwagen der PI Nordsaarland und einem silbernen VW Golf. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich u. a. über die Ortslagen Wadern, Bardenbach, Limbach, Steinberg, Weiskirchen, Mitlosheim. In der Ortslage Gehweiler kam es zu einer konkreten Gefährdung eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren