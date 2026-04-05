Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Ostern in der JVA
Weiskirchen (ots)
Sprichwörtlich selbst ein Ei ins Nest gelegt, haben sich zwei männliche Personen, welche der Polizei am frühen Ostersonntag als Randalierer in Weiskirchen gemeldet wurden.
Nachdem die Polizei vor erschien und die Lage geklärt hatte, konnte bei einer der Personen ein Fahndungstreffer erzielt werden. Die mit Haftbefehl gesuchte Person wurde anschließend einer Gewahrsahmszelle der Polizeiinspektion Nordsaarland zugeführt und am Folgetag in die Justizvollzugsanstalt überführt. In dieser muss die Person mind. 35 Tage verweilen.
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