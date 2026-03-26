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Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verfolgungsfahrt durch den Hochwald - Polizei sucht Zeugen

Wadern (ots)

Am Mittwoch, dem 25.03.2026, kam es gegen 22:40h zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Funkstreifenwagen der PI Nordsaarland und einem silbernen VW Golf. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich u. a. über die Ortslagen Wadern, Bardenbach, Limbach, Steinberg, Weiskirchen, Mitlosheim. In der Ortslage Gehweiler kam es zu einer konkreten Gefährdung eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers, welcher dem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden VW Golf ausweichen musste, um eine Frontalkollision zu verhindern. In der Ortslage Rappweiler gelang es dem Flüchtenden, an einer Polizeisperre vorbeizufahren. Hierbei musste eine Polizeibeamtin zur Seite springen, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden. Letztendlich konnte der Pkw in der Ortslage Mitlosheim gestoppt werden. Der 20jährige Fahrer, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Des Weiteren führte er eine Machete im Fahrzeug mit. Die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen waren zuvor entwendet worden. Aufgrund diverser Fahndungen wurde er einer Gewahrsamszelle der PI Nordsaarland zugeführt. Zeugen und mögliche Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nordsaarland (Tel.: 06871/9001-0) zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
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Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

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