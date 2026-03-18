POL-Nordsaarland: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person in Wadern

Wadern (ots) - Seit dem 17.03.2026, 16 Uhr, wird der 75-jährige Herr K. von zu Hause vermisst. Der Vermisste verließ gegen 16 Uhr seine Wohnanschrift in Wadern fußläufig in unbekannte Richtung. Herr K. ist gut zu Fuß und spaziert oft durch die umliegenden Waldwege, gerne auch querfeldein. Da er von seinem Spaziergang nicht zurückgekehrt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm ein Leid zugestoßen ist oder er ...

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