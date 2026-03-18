Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person in Wadern
Wadern (ots)
Die Suche nach der vermissten 75-jährigen Person aus Wadern (Pressemitteilung vom 18.03.2026) kann eingestellt werden. Der Mann konnte angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die Hinweise aus der Bevölkerung, welche auch zum Wiederauffinden der Person beigetragen haben.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- KED
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell