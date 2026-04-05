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Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zerstörter Männertraum

Wadern-Löstertal (ots)

Am Abend des 04.04.2026 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 149 zwischen dem Löstertal und der Ortslage Nonnweiler, bei welchem ein noch junger Fahrer mit seinem BMW M 3 verunfallte.

Aus Kollegialität wollte der junge Mann die Kumpels mit seinem hoch motorisierten Fahrzeug chauffieren und setzte sich trotz vorheriger Einnahme alkoholischer Getränke hinters Steuer seiner Sportlimousine.

Auf der kurvenreichen Strecke verlor der Fahrer die Kontrolle über das potente Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Ohne sich zu überschlagen kam das mit drei Personen besetzte Fahrzeug im angrenzenden Acker schwer beschädigt zum stehen, ohne das jemand verletzt wurde.

Dem kurzen Ausflug ins Grün folgte die Sicherstellung des Führerscheins. Der Ärger über den zerstörten Wagen aber dürfte das Fahrverbot überwiegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
PHK Schneider C.
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

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