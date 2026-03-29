Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Nach Hundebiss sucht die Polizei nach Zeugen

66679 Losheim am See (ots)

Am Freitag, den 27.03.26, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Nähe der Krankenhausstraße in der Ortslage Losheim am See zu einem Hundebiss zum Nachteil einer Fußgängerin.

Der Fußgängerin kamen hierbei ein Mann und eine Frau mit jeweils einem Hund entgegen, welche beide angeleint waren. Beim Passieren biss der Hund des Mannes der Geschädigten in die Wade, sodass sie Schmerzen verspürte und auch ein Krankenwagen alarmiert wurde.

Nach dem Biss gingen der Mann und die Frau mit ihren Hunden einfach weiter.

Der Hundehalter sprach mit einem russischen/polnischen Akzent, ist ca. 1,70 - 1,75m groß, ist von schlanker Statur und hat braune kurze Haare.

Die Rasse des Hundes ist nicht bekannt, es soll sich um einen kleinen hellbraunen Hund handeln.

Gegen den bislang unbekannten Hundehalter wird ein Ermittlungsverfahren wegen - Fahrlässiger Körperverletzung - eingeleitet.

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