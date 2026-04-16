POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen
Steinfeld (ots)
Durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern wurden am 15.04.26 im Bereich Steinfeld folgende Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt: 15:30-16:15h Bahnhof Schaidt (50 km/h innerorts), keine Geschwindigkeitsverstöße, ein Gurtverstoß;
16:30-16:50h: L 546 bei Steinfeld (50 km/h außerorts) vier Verstöße, höchste gemessene Geschwindigkeit 70km/h
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
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