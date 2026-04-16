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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Steinfeld (ots)

Durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern wurden am 15.04.26 im Bereich Steinfeld folgende Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt: 15:30-16:15h Bahnhof Schaidt (50 km/h innerorts), keine Geschwindigkeitsverstöße, ein Gurtverstoß;

16:30-16:50h: L 546 bei Steinfeld (50 km/h außerorts) vier Verstöße, höchste gemessene Geschwindigkeit 70km/h

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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