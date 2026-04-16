POL-PDLD: Spiegelzusammenstoß im Begegnungsverkehr - Geschädigter gesucht

Landau (ots) - Am 14.04.2026 stellte ein 58-Jähriger gegen 21 Uhr seinen PKW in der Bahnhofstraße in Landau-Godramstein ab. Am 15.04.2026 musste er gegen 15 Uhr feststellen, dass unbekannte Täter das Verdeck aufgeschnitten hatten. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs wurden Wertgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen ...

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