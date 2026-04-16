POL-PDLD: Spiegelzusammenstoß im Begegnungsverkehr - Geschädigter gesucht
Waldhambach (ots)
Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 07:45Uhr im Bereich unmittelbar vor Waldhambach auf der B48 zu einem Spiegelzusammenstoß im Begegnungsverkehr. Hierbei fuhr das aus Richtung Annweiler kommende Fahrzeug zu weit nach links. Der Geschädigte, welcher in Richtung Annweiler fuhr, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
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