POL-PDLD: Annweiler- Geschwindigkeitskontrolle in Queichhambach
Queichhambach (ots)
Am 15.04.2026 fand eine Geschwindigkeitskontrolle im Ortsbereich Annweiler-Queichhambach statt. Im Kontrollzeitraum von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr wurden 105 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt wurden dabei 19 Fahrzeugführer gelasert, welche zu schnell unterwegs waren. Der Schnellste befuhr die Strecke mit 49 km/h. Die Messung fand in beide Fahrtrichtungen statt.
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