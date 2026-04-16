POL-PDLD: Annweiler- Geschwindigkeitskontrolle in Queichhambach

Annweiler (ots) - Am 16.04.2026 wurde in Annweiler zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr 25 LKW kontrolliert. Sieben Fahrer konnten keine Berechtigung vorweisen und mussten wenden. Zwischen 13:00 Uhr und 14:15 Uhr fand im Bereich der Landauer Straße eine Kontrolle statt. Hierbei wurden innerhalb der Kontrollzeit acht Fahrzeugführer bei der Handynutzung sanktioniert sowie drei Fahrzeugführer, welche den Sicherheitsgurt nicht ...

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