POL-PDLD: Bad Bergzabern - Autofahrer unter THC-Einfluss in der Landauer Straße kontrolliert
Bad Bergzabern (ots)
Am gestrigen Donnerstag, 16. April wurde kurz nach 10h vormittags ein 25-jähriger mit seinem Pkw kontrolliert. Hierbei konnten Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung (Cannabis) erlangt werden. Aus diesem Grund wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.
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