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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Rauchender PKW ist nicht zugelassen

Kandel (ots)

Am gestrigen Morgen wurde der PI Wörth gegen 06:40 Uhr ein vermeintlich brennender PKW auf der Autobahn 65 zwischen Rohrbach und Kandel-Nord gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es lediglich zu einer Rauchentwicklung im Motorraum kam. Allerdings konnte auch festgestellt werden, dass der PKW nicht zugelassen war, sodass sich der 18-jährige Fahrer einem Strafverfahren unterziehen muss. Das Fahrzeug wurde im Anschluss abgeschleppt und entstempelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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