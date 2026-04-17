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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim
Kandel - Mehrere Verkehrsverstöße festgestellt

Jockgrim / Kandel (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim hat die Polizei am Donnerstagnachmittag mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. In dem Kontrollzeitraum von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurden rund 40 Fahrzeuge gemessen. Dabei ergaben sich neun Geschwindigkeitsverstöße. Darüber hinaus wurden drei weitere Verstöße wegen technischer Mängel geahndet. Bei weiteren Kontrollen in Kandel wurden in dem Zeitraum von 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr 16 Verkehrsverstöße geahndet. Hierbei handelte es sich um sieben Verstöße gegen das Überfahren des Stopp-Schildes, einem Gurtverstoß, einem Verstoß wegen der Überschreitung der Hauptuntersuchung und sieben Verstöße wegen technischer Mängel.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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