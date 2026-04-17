POL-PDLD: Edenkoben - Fahrt unter Drogeneinfluss II

Kandel (ots) - Am gestrigen Morgen wurde der PI Wörth gegen 06:40 Uhr ein vermeintlich brennender PKW auf der Autobahn 65 zwischen Rohrbach und Kandel-Nord gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es lediglich zu einer Rauchentwicklung im Motorraum kam. Allerdings konnte auch festgestellt werden, dass der PKW nicht zugelassen war, sodass sich der 18-jährige Fahrer einem Strafverfahren unterziehen muss. Das ...

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