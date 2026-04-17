POL-PDLD: Edenkoben - Fahrt unter Drogeneinfluss II
Edenkoben (ots)
Am Abend des 16.04.2026 kontrollierte eine Streife gegen 22:00 Uhr einen 18-jährigen Pkw-Fahrer in der Staatsstraße. Im Rahmen der Kontrolle ergaben motorische Tests Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung durch Cannabis. Der Fahranfänger räumte den Konsum von Marihuana vor einigen Tagen ein. Zur genauen Bestimmung des THC-Werts wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein noch vor Ort sichergestellt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.
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