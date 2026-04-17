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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Fahrt unter Drogeneinfluss II

POL-PDLD: Edenkoben - Fahrt unter Drogeneinfluss II
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Edenkoben (ots)

Am Abend des 16.04.2026 kontrollierte eine Streife gegen 22:00 Uhr einen 18-jährigen Pkw-Fahrer in der Staatsstraße. Im Rahmen der Kontrolle ergaben motorische Tests Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung durch Cannabis. Der Fahranfänger räumte den Konsum von Marihuana vor einigen Tagen ein. Zur genauen Bestimmung des THC-Werts wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein noch vor Ort sichergestellt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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