Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Einbrecher unterwegs

Sein Unwesen trieb ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag in Riedlingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war ein Unbekannter zwischen 18 Uhr und 7.45 Uhr in Riedlingen zu Gange. Auf einem Gelände in der Robert-Bosch-Straße schnitt der Einbrecher ein Loch in den Zaun. So gelangte er auf das Firmengelände. An einem Rolltor an der Gebäuderückseite brach der Unbekannte ein Fenster auf und stieg ein. Im Innern wurde vom Täter ein Hallentor aufgehebelt und so verschaffte er sich Zugang zu den Büroräumen. Der Dieb stieß dort auf eine Geldkassette. Bargeld machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei Riedlingen sicherten die Spuren und hat Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.

Jeder kann etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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