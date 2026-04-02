Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Jahreshauptversammlung Feuerwehr Altluneberg - Wahlen und Ehrung für 40 Jahre Feuerwehr

Schiffdorf-Altluneberg (ots)

Am 30. Januar 2026 lud Ortsbrandmeister Thomas Rademacher zur jährlichen Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Altluneberg. Neben der Begrüßung seiner Kameradinnen und Kameraden, sowie der Gäste folgte der Ortsbrandmeisterjahresbericht für das Jahr 2025.

In seinem Bericht berichtete Rademacher unter anderem über die Zahlen, Daten und Fakten aus dem vergangenen Jahr, sowie den durchgeführten Aktivitäten. Ein besonderes Highlight war das 125-jährige Jubiläum der Ortsfeuerwehr Altluneberg, welches mit einem Ball gefeiert wurde. Auch der jährliche Wettbewerb der Gemeindefeuerwehr wurde in Altluneberg durchgeführt, hier konnte die Einsatzgruppe den 1. Platz sichern.

Auch Einsätze mussten im Jahr 2025 geleistet werden. So wurde die Ortsfeuerwehr Altluneberg insgesamt zu zehn Einsätzen alarmiert - insgesamt 135,39 Einsatzstunden. Diese gliedern sich in fünf Brandeinsätze und fünf technische Hilfeleistungen. Auch wurden zahlreiche Übungsdienste und Versammlungen durchgeführt. Die Dienststunden belaufen sich auf 1.274,08 Stunden.

Neben dem Ortsbrandmeisterjahresbericht folgten auch die Berichte der Fachwarte und weiteren Funktionsträgern. Abschließend wurden noch Wahlen und Ehrungen durchgeführt. Pia Hildebrandt wurde zur Sicherheitsbeauftragten und Collin Rogge zum Kassenprüfer gewählt.

Eine besondere Wahl jedoch, die Wahl einen stellvertretenden Ortsbrandmeisters. Hier wurde erneut Heinz Betjemann zum stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt. Betjemann ist bereits seit 1988 stellvertretender Ortsbrandmeister in Altluneberg. Für Thorsten Duhme gab es außerdem eine Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr.

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