Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Wehdeler Brandschützer wählen neuen Ortsbrandmeister

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Wehdel (ots)

Am 11. Januar 2026 fand in der Ortschaft Wehdel die jährliche Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Wehdel statt. Der kommissarische Ortsbrandmeister Marvin Böden eröffnete zu Beginn die Versammlung und begrüßte zunächst die Mitglieder der Ortsfeuerwehr, sowie Vertreter der Kreis- und Gemeindefeuerwehr und der Gemeindeverwaltung.

Neben der Genehmigung des letzten Protokolls folgte der Ortsbrandmeisterjahresbericht. Die Ortsfeuerwehr Wehdel bestand zum 31.12.2025 aus insgesamt 72 Kameradinnen und Kameraden, davon 16 Jugendliche, 45 Mitglieder in der Einsatzabteilung und 11 Mitgliedern in der Alters- und Ehrenabteilung. Diese 72 Mitglieder leisteten im abgelaufenen Jahr insgesamt 3.198,67 Std. bei Übungsdiensten und Veranstaltungen, 51,79 Stunden bei Brandeinsätzen und 637,64 Stunden bei technischen Hilfeleistungen.

Neben einen Rückblick auf Einsätze aus dem vergangenen Jahr, folgten auch die Lehrgänge auf Landes- und Kreisebene. Unteranderem wurden Lehrgänge von der modularen Grundausbildung bis hin zum Zugführer besucht und erfolgreich abgeschlossen. Neben den weiteren Berichten der Verschiedenen Fachwarten folgten die Wahlen.

Aufgrund von persönlichen Gründen entschied sich der scheidende Ortsbrandmeister Hendrik Suhl, das Amt Ende 2025 niederzulegen. Bei der Wahl wurde Patrick Fresen zum neuen Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Wehdel gewählt. Marvin Böden behält das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters. Auch Hendrik Suhl bleibt erhalten und ließ sich zum zweiten Stellvertretenden Ortsbrandmeister wählen.

Ansonsten wurde Holger Caspar zum Kassenprüfer, Alexander Kamp erneut zum stellvertretenden Atemschutzwart und Assja Wicking zur Frauenbeauftragten gewählt. Nach einer Wahl durch die Jugendfeuerwehr wurde Inken von Glahn erneut zur Jugendfeuerwehrwartin ernannt und neu als stellvertretender Jugendfeuerwehrwart wurde Kevin Caspar ernannt.

Neben den Wahlen gab es auch Übernahmen und Beförderungen auf der Jahreshauptversammlung. So konnte ein neuer Kamerad dazu gewonnen werden und insgesamt vier Kameradinnen und Kameraden aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen werden. Maurice Pixa, Ben Reimchen und Mika Schurr wurden zum Oberfeuerwehrmann und Jens Roggenkamp zum 1. Hauptfeuerwehrmann befördert.

Es folgten noch Grußworte der Gäste, bevor die Versammlung geschlossen werden konnte und gemeinsam gegessen wurde.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell