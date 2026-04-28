Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher machen Beute

Zwischen Donnerstag und Montag entwendeten Unbekannte Baugeräte in Heidenheim.

Ulm (ots)

Die Einbrecher begaben sich auf die Baustelle in der Bogenstraße. Sie hebelten eine Tür auf und verschafften sich Zutritt ins Innere. In einem Raum lagerten Baumaschinen und Baumaterialen. Die nahmen die Einbrecher mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei unter Tel. 07321/3220.

+++++++ 0787017 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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