Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Schuhe vor der Haustür gestohlen Offenbar fand ein 18-Jähriger am Montagmorgen Gefallen an den Schuhen.

Ulm (ots)

Die Nike Schuhe standen nachts vor der Haustür an einem Gebäude Im Zollerbühl. Gegen 3.30 Uhr lief der 18-Jährige daran vorbei und sah die Schuhe. Die gefielen ihm wohl und er nahm sie mit. Eine Videokamera hatte den polizeibekannten jungen Mann gefilmt und so konnte er schnell identifiziert werden. Gegen 14 Uhr sahen Polizisten den Dieb am Giengener Bahnhof und er trug die gestohlen Schuhe. Er wird nun wegen Diebstahl angezeigt und Schuhe wurden an den Besitzer zurückgegeben.

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