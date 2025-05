POL Schwaben Nord: Einladung zu Medienterminen

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Donnerstag (15.05.2025) geriet eine Hecke in der Ortlerstraße in Brand. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 01.00 Uhr stellte eine Anwohnerin den Brand fest und verständigte die Polizei. Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt ...

