Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Feuer bei Unkrautvernichtung

Am Montag geriet in Kirchdorf an der Iller eine Hecke in Brand. Durch Funkenflug entstand weiterer Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr entfernte ein 77-Jähriger mit einem Gasbrenner Unkraut auf seinem Grundstück in der Raiffeisenstraße. Dabei entzündete sich eine rund zwei Meter hohe und zwei Meter breite Hecke. Die konnte durch die Feuerwehr Kirchdorf gelöscht werden. Bevor es aber dazu kam, flogen mehrere Funken auf ein Trampolin und eine Liege auf einem Nachbargrundstück. An den Gegenständen entstanden Brandlöcher. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Personen kamen nicht zu Schaden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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