Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Fußgänger angefahren

Am Montag verletzte sich ein 57-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Ehingen leicht.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Münsiger Straße. Der 57-Jährige befand sich hinter seinem Auto, als ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer an ihm vorbeifuhr. Offenbar streifte der Fahrer den 57-Jährigen, sodass dieser stürzte. Er verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Der Mann begab sich selbständig in eine Klinik. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf. Am PKW entstand kein Schaden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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