Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betrunken geflüchtet

Nach einem Unfall am Montag in Biberach ging eine 45-Jährige zu Fuß flüchtig. Sie konnte in unmittelbarer Nähe zum Unfallfahrzeug vorläufig festgenommen werden.

Ulm (ots)

Um 20.30 Uhr fuhr eine zunächst Unbekannte mit einem Ford Fiesta in der Saulgauer Straße. Sie war von der Innenstadt aus in Richtung Mittelberg unterwegs, als der Unfall passierte. Der Ford kam den polizeilichen Erkenntnissen zufolge von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und sah wohl, wie die Fahrerin kurz ausstieg und sich dann wieder ans Steuer ihres Ford setzte. Bei der anschließenden Weiterfahrt in Richtung Stadtmitte fuhr sie über den Bordstein. Allerdings kam sie nicht weit. Auf dem Grünstreifen blieb das Auto beschädigt stehen. Da die Autofahrerin nicht mehr weiterfahren konnte, setzte sie ihre Flucht zu Fuß fort. Eine Polizeistreife befand sich in unmittelbarer Nähe und wurde auf das total beschädigte Auto und die Flüchtende aufmerksam. Schnell wussten die Beamten, warum die Frau geflüchtet war: Sie roch nach Alkohol und hatte offensichtlich zu viel davon intus. Die 45-Jährige kam deswegen in ein Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille die Autofahrerin tatsächlich hatte. Auf sie kommen nun mehrere Anzeigen zu. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg das schrottreife Auto. An dem Baum ist ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden.

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