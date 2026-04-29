POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer übersehen
Beim Ausfahren aus einem Grundstück war eine Autofahrerin am Dienstag nicht aufmerksam genug.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr in der Römerstraße. Die 20-jährige Autofahrerin fuhr von einem Grundstück aus. Dabei übersah die Fahrerin des Jeep den von rechts kommenden Fahrradfahrer. Der Jeep berührte das Rad am Heck. Dadurch stürzte der 46-jährige Radler und erlitt leichte Verletzungen. Die wurden vor Ort behandelt. Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden.
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