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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer übersehen
Beim Ausfahren aus einem Grundstück war eine Autofahrerin am Dienstag nicht aufmerksam genug.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr in der Römerstraße. Die 20-jährige Autofahrerin fuhr von einem Grundstück aus. Dabei übersah die Fahrerin des Jeep den von rechts kommenden Fahrradfahrer. Der Jeep berührte das Rad am Heck. Dadurch stürzte der 46-jährige Radler und erlitt leichte Verletzungen. Die wurden vor Ort behandelt. Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden.

++++++++ 0793145 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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