Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kind auf Fahrrad

Schortens (ots)

Am 28.04.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Menkestraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 74-jährige Pkw-Fahrerin, nach links in eine Einfahrt abzubiegen und überquerte dabei den Geh- und Radweg. Nachdem sie zunächst einen bevorrechtigten Radfahrer passieren ließ, kam ihr Fahrzeug so zum Stehen, dass der Radweg teilweise blockiert wurde. Ein 11-jähriger Junge, der den Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr, erkannte die Situation offenbar zu spät, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam.

Das Kind wurde bei dem Unfall verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell