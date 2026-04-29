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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall mit Kind

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.04.2026, gegen 16:05 Uhr, kam es in der Inhauser Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 6-jähriges Kind mit einem Tretauto aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn. Dabei wurde es von einem herannahenden Pkw, geführt von einem 88-jährigen Fahrzeugführer, erfasst und ein Stück mitgeschleift.

Das Kind erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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