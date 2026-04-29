Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall mit Kind
Wilhelmshaven (ots)
Am 28.04.2026, gegen 16:05 Uhr, kam es in der Inhauser Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 6-jähriges Kind mit einem Tretauto aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn. Dabei wurde es von einem herannahenden Pkw, geführt von einem 88-jährigen Fahrzeugführer, erfasst und ein Stück mitgeschleift.
Das Kind erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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