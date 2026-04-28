Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall auf der Blauhander Straße - zwei Personen verletzt
Bockhorn (ots)
Am 29.04.2026, in den Morgenstunden, kam es auf der Blauhander Straße in Bockhorn, in Höhe des Pendlerparkplatzes, zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin die Straße aus Richtung Zetel kommend in Richtung Sande und beabsichtigte, nach links auf einen Pendlerparkplatz abzubiegen. Ein nachfolgender 37-jähriger Fahrzeugführer erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.
Bei dem Zusammenstoß wurden die 20-jährige Fahrzeugführerin sowie eine Mitfahrerin im nachfolgenden Pkw verletzt und vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.
Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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