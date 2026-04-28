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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf der B437

Varel (ots)

Am 29.04.2026, in den Morgenstunden, kam es auf der Bundesstraße 437 im Bereich Varel zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die B437 aus Richtung Bockhorn kommend in Richtung Varel. Kurz vor der Einmündung zur Mühlenteichstraße kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten im Seitenraum und setzte anschließend seine Fahrt fort.

Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Es entstand Sachschaden an der Berme sowie an einem Leitpfosten.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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