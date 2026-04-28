POL-WHV: Trunkenheit im Straßenverkehr im Bereich JadeWeserPort

Wilhelmshaven (ots) - Am 23.04.2026, gegen 01:25 Uhr, kam es auf dem Rastplatz "Vareler Wald" zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein Mann gemeinsam mit zwei Begleitpersonen auf dem Rastplatz auf, als sie von zwei bislang unbekannten, maskierten Tätern angegangen wurden. Einer der Täter soll den Geschädigten unter Vorhalt eines Messers aus ...

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