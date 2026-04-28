Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Trunkenheit im Straßenverkehr im Bereich JadeWeserPort
Wilhelmshaven (ots)
Am 27.04.2026, zwischen 20:20 Uhr und 20:38 Uhr, wurde im Bereich JadeWeserPort in Wilhelmshaven ein Verkehrsdelikt festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 62-jähriger Beschuldigter einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell