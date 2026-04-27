POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots) - Am 24.04.2026, gegen 10:45 Uhr, kam es in der Emsstraße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als sich zwei bislang unbekannte Täter von hinten auf einem E-Scooter näherten. Einer der Täter schubste den Geschädigten unvermittelt im Schulterbereich, sodass dieser beinahe zu Boden stürzte. Im gleichen Moment entriss der ...

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