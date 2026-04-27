Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am 11.04.2026 gegen 14:00 Uhr kam es in der Edo-Wiemken-Straße in Höhe der Hausnummer 11B zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein schwarzer VW Golf 8 durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.
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