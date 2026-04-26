POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 24.04. bis 26.04.2026

Wilhelmshaven/Friesland (ots) - Am 22.04.2026 gegen 15:00 Uhr soll es im Bereich Schortens/Jever zu einem Vorfall gekommen sein, bei dem eine achtjährige Schülerin auf ihrem Nachhauseweg von einer bislang unbekannten männlichen Person aus einem schwarzen Pkw heraus angesprochen worden sein soll. Das Kind entfernte sich dann nach eigenen Angaben umgehend und suchte ...

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