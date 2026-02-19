PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Beim Abbiegen Verkehrsunfall verursacht/Drei Personen leicht verletzt

POL-PIZW: Beim Abbiegen Verkehrsunfall verursacht/Drei Personen leicht verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Zweibrücken (ots)

Am Mittwochabend, 18.02.2026, kurz nach 19.00 Uhr befuhr die 54-jährige Fahrerin eines PKW BMW 223i, Active Tourer die Landesstraße 480 vom Outlet-Center kommend in Richtung Innenstadt. An der Auffahrt zur Bundesautobahn 8 in Richtung Pirmasens bog die BMW-Fahrerin nach links ab und missachtete hierbei den Vorrang eines entgegenkommenden PKW VW Touran. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000.- Euro entstand. Die nicht mehr fahrbereiten PKW wurden abgeschleppt. Sowohl die Fahrerin des BMW als auch zwei Insassen im VW Touran, die 37-jährige Fahrerin und die 14-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 09:57

    POL-PIZW: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstagabend, 17.02.2026, gegen 22.15 Uhr befuhr die 35-jährige Fahrerin eines Alfa Romeo die Saarlandstraße aus Richtung Hofenfelsstraße kommend in Richtung Landauer Straße. In Höhe der Kreuzung Hilgardstraße/Dr.-Ehrensberger Straße/Saarlandstraße geriet sie infolge eines Streitgesprächs mit ihrem Beifahrer und der damit einhergehenden Ablenkung auf die Gegenfahrspur. Als sie dies ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:52

    POL-PIZW: Faschingsumzug 2026

    Zweibrücken (ots) - Bei wechselhaftem Wetter und niedrigen Temperaturen besuchten schätzungsweise 20.000 Personen den diesjährigen Faschingsumzug in Zweibrücken. Dieser verlief aus polizeilicher Sicht ruhig und friedlich. Im Rahmen der After-Zug-Party waren lediglich zwei Körperverletzungsdelikte zu verzeichnen. Bei beiden konnten die Täter angetroffen bzw. ermittelt werden. Gegen drei Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, welchem die Personen auch nachkamen. ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:45

    POL-PIZW: Straßenverkehrsgefährdung auf der Bundesstraße 424

    Althornbach (ots) - Am Montag, 16.02.2026, gegen 13.05 Uhr befuhr der 19-jährige Fahrer eines PKW Renault Kangoo die Hauptstraße in Althornbach in Richtung Hornbach. Unmittelbar nach dem Ortsschild überholte er in einer schlecht einsehbaren Kurve einen vorausfahrenden LKW, wo ihm auf der Gegenfahrspur ein Transporter der Marke Hyundai entgegenkam. Um einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren