POL-PIZW: Beim Abbiegen Verkehrsunfall verursacht/Drei Personen leicht verletzt

Zweibrücken (ots)

Am Mittwochabend, 18.02.2026, kurz nach 19.00 Uhr befuhr die 54-jährige Fahrerin eines PKW BMW 223i, Active Tourer die Landesstraße 480 vom Outlet-Center kommend in Richtung Innenstadt. An der Auffahrt zur Bundesautobahn 8 in Richtung Pirmasens bog die BMW-Fahrerin nach links ab und missachtete hierbei den Vorrang eines entgegenkommenden PKW VW Touran. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000.- Euro entstand. Die nicht mehr fahrbereiten PKW wurden abgeschleppt. Sowohl die Fahrerin des BMW als auch zwei Insassen im VW Touran, die 37-jährige Fahrerin und die 14-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. /pizw

