Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagabend, 17.02.2026, gegen 22.15 Uhr befuhr die 35-jährige Fahrerin eines Alfa Romeo die Saarlandstraße aus Richtung Hofenfelsstraße kommend in Richtung Landauer Straße. In Höhe der Kreuzung Hilgardstraße/Dr.-Ehrensberger Straße/Saarlandstraße geriet sie infolge eines Streitgesprächs mit ihrem Beifahrer und der damit einhergehenden Ablenkung auf die Gegenfahrspur. Als sie dies bemerkte, steuerte sie stark nach rechts, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß frontal gegen eine Plakatwand. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000. Euro. Der Alfa Romeo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme konnte der Fahrerin des Alfa Romeo deutlich Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,5 Promille. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. /pizw

