POL-PIZW: Faschingsumzug 2026
Zweibrücken (ots)
Bei wechselhaftem Wetter und niedrigen Temperaturen besuchten schätzungsweise 20.000 Personen den diesjährigen Faschingsumzug in Zweibrücken. Dieser verlief aus polizeilicher Sicht ruhig und friedlich. Im Rahmen der After-Zug-Party waren lediglich zwei Körperverletzungsdelikte zu verzeichnen. Bei beiden konnten die Täter angetroffen bzw. ermittelt werden. Gegen drei Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, welchem die Personen auch nachkamen. Insgesamt zieht die Polizei Zweibrücken eine überaus positive Bilanz. /pizw
