POL-PIZW: Faschingsumzug 2026

Zweibrücken (ots) - Am Montag, 16.02.2026, gegen 15.30 Uhr wartete der 36-jährige Fahrer eines PKW Nissan mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt an der Ausfahrt des REWE-Parkplatzes am Etzelweg. Zu diesem Zeitpunkt parkte auf seiner Beifahrerseite ein gelber Peugeot rückwärts aus einer dortigen Parkbucht aus und stieß leicht gegen die hintere Beifahrertür des Nissan, wobei Sachschaden entstand. Der Peugeot soll von ...

mehr