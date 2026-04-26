PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 24.04. bis 26.04.2026

Wilhelmshaven (ots)

Tageswohnungseinbruch
Varel -
Am Freitagnachmittag wurden durch aufmerksame Bewohner eines 
Mehrparteienhauses in der Amselstraße verdächtige Umstände gemeldet. 
Es stellte sich heraus, dass zwei männliche Täter in eine nachmittags
verlassene Wohnung eingedrungen waren und Diebesgut erlangt hatten. 
Kurz nach Verlassen der Wohnung, konnte eine tatverdächtige Person im
Nahbereich zum Tatort vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss 
der polizeilichen Maßnahmen wurde sie auf Entscheidung der 
Staatsanwaltschaft Oldenburg wieder auf freien Fuß gesetzt.

Sachbeschädigung an Pkw
Varel -
In der Zeit von Montag bis Freitag zerkratzten bislang unbekannte 
Täter in der Neumühlenstraße den Lack eines Pkw VW Polo, welcher auf 
dem Parkplatz vor einem Mehrparteienhaus dauerhaft abgestellt war. 
Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter 
der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfallgeschehen
Varel -
Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 20-jähriger Mann aus 
Ibbenbüren mit einem Pkw Hyundai Tucson die Straße Zum Jadebusen in 
Richtung Dangast. Beim Abbiegevorgang auf das Gelände einer 
Tankstelle übersah dieser ein 13-jähriges radfahrendes Kind aus 
Varel, welches auf dem parallel verlaufenden Radweg in gleicher 
Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 
junge Radfahrer leicht verletzt wurde.


Varel -
Am späten Freitagabend verunfallte ein 60-jähriger Mann aus Varel 
alleinbeteiligt mit seinem Pedelec am Fuße der Fahrradbrücke an der 
Straße Am Tennisplatz. Eine 44-jährige Varelerin kam zufällig auf den
Verunfallten zu und alarmierte den Rettungsdienst, welcher den 
Patienten einem Krankenhaus zuführte.
Passanten, die Zeugen des Unfalles geworden sind, werden gebeten, 
sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in 
Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Regeninnen
Zetel -
In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag entwendeten bislang
unbekannte Täter an der Straße Lehmhörn diverse Regenrinnen, welche 
im Rahmen eines Gebäudeumbaus durch den Eigentümer auf dem Grundstück
abgelegt worden waren.
Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in 
Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Brand 
Zetel -
Am Samstagmorgen geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine größere 
Anhäufung Strauchschnitt an der Straße Ellens in Brand. Einsatzkräfte
der Feuerwehr Zetel wurden zur Brandbekämpfung alarmiert.
Gefahren für Anwohner oder Gebäude bestanden zu keiner Zeit 
Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden 
gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 
04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung / tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte
Zetel -
Am späten Samstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz in der 
August-Hinrichs-Straße. Eine alkoholisierte männliche Person 
klingelte und klopfte wiederholt an dem Haus einer 86-jährigen 
Zetelerin und beschädigte dabei eine Tür und eine Pflanzschale. 
Beamte der Vareler Polizei konnten einen 23-jährige Verursacher, 
welcher als Montagearbeiter kurzfristig in Zetel aufhältig ist, 
feststellen und dessen Verhalten unterbinden. Während der Zuführung 
zum Streifenwagen leistete der alkoholisierte Mann Widerstand und 
verletzte dabei einen der eingesetzten Beamten leicht. Der 
Beschuldigte verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in einer 
Gewahrsamszelle und wurde am folgenden Morgen entlassen.
Der Beschuldigte muss sich nun in Strafverfahren wegen 
Sachbeschädigung und Tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte 
verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 14:46

    POL-WHV: Polizei warnt vor Verunsicherung durch Social-Media-Beiträge

    Wilhelmshaven/Friesland (ots) - Am 22.04.2026 gegen 15:00 Uhr soll es im Bereich Schortens/Jever zu einem Vorfall gekommen sein, bei dem eine achtjährige Schülerin auf ihrem Nachhauseweg von einer bislang unbekannten männlichen Person aus einem schwarzen Pkw heraus angesprochen worden sein soll. Das Kind entfernte sich dann nach eigenen Angaben umgehend und suchte ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 10:33

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

    Varel (ots) - Am 24.04.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 12-Jährige den Gehweg und querte in Höhe des Pfarrgartens die Fahrbahn. Dabei wurde sie von einer 72-jährigen Pkw-Fahrerin aus Wilhelmshaven, die nach rechts abbog, übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte das Mädchen und erlitt leichte ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 10:08

    POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit E-Scooter

    Wilhelmshaven (ots) - Am 23.04.2026, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Peterstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 21-jähriger Beschuldigter einen technisch veränderten E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von über 40 km/h im öffentlichen Verkehrsraum, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Als er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren