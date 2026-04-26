Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 24.04. bis 26.04.2026

Wilhelmshaven (ots)

Tageswohnungseinbruch Varel - Am Freitagnachmittag wurden durch aufmerksame Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Amselstraße verdächtige Umstände gemeldet. Es stellte sich heraus, dass zwei männliche Täter in eine nachmittags verlassene Wohnung eingedrungen waren und Diebesgut erlangt hatten. Kurz nach Verlassen der Wohnung, konnte eine tatverdächtige Person im Nahbereich zum Tatort vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wieder auf freien Fuß gesetzt. Sachbeschädigung an Pkw Varel - In der Zeit von Montag bis Freitag zerkratzten bislang unbekannte Täter in der Neumühlenstraße den Lack eines Pkw VW Polo, welcher auf dem Parkplatz vor einem Mehrparteienhaus dauerhaft abgestellt war. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Verkehrsunfallgeschehen Varel - Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 20-jähriger Mann aus Ibbenbüren mit einem Pkw Hyundai Tucson die Straße Zum Jadebusen in Richtung Dangast. Beim Abbiegevorgang auf das Gelände einer Tankstelle übersah dieser ein 13-jähriges radfahrendes Kind aus Varel, welches auf dem parallel verlaufenden Radweg in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der junge Radfahrer leicht verletzt wurde. Varel - Am späten Freitagabend verunfallte ein 60-jähriger Mann aus Varel alleinbeteiligt mit seinem Pedelec am Fuße der Fahrradbrücke an der Straße Am Tennisplatz. Eine 44-jährige Varelerin kam zufällig auf den Verunfallten zu und alarmierte den Rettungsdienst, welcher den Patienten einem Krankenhaus zuführte. Passanten, die Zeugen des Unfalles geworden sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Diebstahl von Regeninnen Zetel - In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag entwendeten bislang unbekannte Täter an der Straße Lehmhörn diverse Regenrinnen, welche im Rahmen eines Gebäudeumbaus durch den Eigentümer auf dem Grundstück abgelegt worden waren. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Brand Zetel - Am Samstagmorgen geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine größere Anhäufung Strauchschnitt an der Straße Ellens in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Zetel wurden zur Brandbekämpfung alarmiert. Gefahren für Anwohner oder Gebäude bestanden zu keiner Zeit Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Sachbeschädigung / tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte Zetel - Am späten Samstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz in der August-Hinrichs-Straße. Eine alkoholisierte männliche Person klingelte und klopfte wiederholt an dem Haus einer 86-jährigen Zetelerin und beschädigte dabei eine Tür und eine Pflanzschale. Beamte der Vareler Polizei konnten einen 23-jährige Verursacher, welcher als Montagearbeiter kurzfristig in Zetel aufhältig ist, feststellen und dessen Verhalten unterbinden. Während der Zuführung zum Streifenwagen leistete der alkoholisierte Mann Widerstand und verletzte dabei einen der eingesetzten Beamten leicht. Der Beschuldigte verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle und wurde am folgenden Morgen entlassen. Der Beschuldigte muss sich nun in Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte verantworten.

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