Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

In der Zeit zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr am Donnerstag, den 17.04.2026, kam es an der Straße Bernte in Emsbüren zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten mehrere Zimmer. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld und weitere Gegenstände.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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