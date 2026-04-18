PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit Flucht - zwei Mitfahrer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Samstag, den 18.04.2026, kam es gegen 00:20 Uhr im Bereich der Mathildenstraße/Westfalenstraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Audi A6 befuhr die Westfalenstraße und beabsichtigte, in Richtung Gildehauser Weg abzubiegen. Dabei verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im Böschungsbereich zum Stillstand.

Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Bei dem Unfall wurden zwei Mitfahrer verletzt. Ein 34-Jähriger erlitt leichte Verletzungen, ein 22-Jähriger wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Audi erlitt Totalschaden welcher auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird.

Ob es sich bei einem der beiden Männer um den Fahrzeugführer handelt oder eine bislang unbekannte Person den Pkw geführt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 07:30

    POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Papenburg (ots) - Am Mittwoch, den 15.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:40 Uhr auf einem Parkplatz am Hauptkanal links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten silbernen VW Golf. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Cafés im ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 07:30

    POL-EL: Meppen - Scheunenbrand - hoher Sachschaden

    Meppen (ots) - Am Freitagnachmittag, den 17.04.2026, kam es gegen 17:10 Uhr im Bereich Bokeloher Feld in Meppen zu einem Brand einer Scheune. Eine Nachbarin bemerkte Rauchentwicklung aus dem Gebäude und verständigte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Trotz schneller Löschmaßnahmen konnte ein vollständiges Ausbrennen des Gebäudes nicht verhindert werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren