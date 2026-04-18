Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit Flucht - zwei Mitfahrer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Samstag, den 18.04.2026, kam es gegen 00:20 Uhr im Bereich der Mathildenstraße/Westfalenstraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Audi A6 befuhr die Westfalenstraße und beabsichtigte, in Richtung Gildehauser Weg abzubiegen. Dabei verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im Böschungsbereich zum Stillstand.

Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Bei dem Unfall wurden zwei Mitfahrer verletzt. Ein 34-Jähriger erlitt leichte Verletzungen, ein 22-Jähriger wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Audi erlitt Totalschaden welcher auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird.

Ob es sich bei einem der beiden Männer um den Fahrzeugführer handelt oder eine bislang unbekannte Person den Pkw geführt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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