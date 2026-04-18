PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Scheunenbrand - hoher Sachschaden

Meppen (ots)

Am Freitagnachmittag, den 17.04.2026, kam es gegen 17:10 Uhr im Bereich Bokeloher Feld in Meppen zu einem Brand einer Scheune.

Eine Nachbarin bemerkte Rauchentwicklung aus dem Gebäude und verständigte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Trotz schneller Löschmaßnahmen konnte ein vollständiges Ausbrennen des Gebäudes nicht verhindert werden.

In der Scheune befanden sich unter anderem ein Gabelstapler, mehrere sogenannte Hot Tubs, ein Aufsitzrasenmäher sowie diverses Mobiliar, die ebenfalls durch das Feuer zerstört wurden. Die Feuerwehren aus Meppen, Berßen sowie der WTD 91 waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und führten die Löscharbeiten durch.

Nach ersten Einschätzungen könnte sich der Brandausbruch im Bereich der Zwischendecke ereignet haben, in der unter anderem Stroh gelagert wurde. Die genaue Brandursache ist derzeit jedoch noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 07:30

    POL-EL: Lathen - Verkehrsunfall - Fahrerin schwer verletzt

    Lathen (ots) - Am Freitag, den 17.04.2026, kam es gegen 13:40 Uhr im Bereich Buchenweg/von-Stauffenberg-Straße in Lathen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 52-jährige Frau mit einem Skoda Octavia den Buchenweg und beabsichtigte, nach links in die von-Stauffenberg-Straße einzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Baum. Die Fahrerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren