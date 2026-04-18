Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Scheunenbrand - hoher Sachschaden

Meppen (ots)

Am Freitagnachmittag, den 17.04.2026, kam es gegen 17:10 Uhr im Bereich Bokeloher Feld in Meppen zu einem Brand einer Scheune.

Eine Nachbarin bemerkte Rauchentwicklung aus dem Gebäude und verständigte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Trotz schneller Löschmaßnahmen konnte ein vollständiges Ausbrennen des Gebäudes nicht verhindert werden.

In der Scheune befanden sich unter anderem ein Gabelstapler, mehrere sogenannte Hot Tubs, ein Aufsitzrasenmäher sowie diverses Mobiliar, die ebenfalls durch das Feuer zerstört wurden. Die Feuerwehren aus Meppen, Berßen sowie der WTD 91 waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und führten die Löscharbeiten durch.

Nach ersten Einschätzungen könnte sich der Brandausbruch im Bereich der Zwischendecke ereignet haben, in der unter anderem Stroh gelagert wurde. Die genaue Brandursache ist derzeit jedoch noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell