Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 15.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:40 Uhr auf einem Parkplatz am Hauptkanal links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten silbernen VW Golf. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Cafés im Bereich Hauptkanal links 79-81 abgestellt. Der Schaden befindet sich im Bereich des linken Fahrzeughecks.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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