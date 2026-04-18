Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Traktor und Motorrad - eine Person schwer verletzt

Twist (ots)

Am Freitagnachmittag, den 17.04.2026, kam es gegen 14:18 Uhr auf der Südstraße in Twist zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Mann mit einem landwirtschaftlichen Gespann - bestehend aus einem Traktor und einem angehängten Güllefass - die Südstraße in Richtung Schöninghsdorf. Auf Höhe der Hausnummer 140 beabsichtigte er, nach rechts in den Griendveentsweg abzubiegen. Hierzu holte er zuvor nach links aus. Dabei übersah er offenbar einen 32-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Kawasaki rechts an dem Gespann vorbeifahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und kam zwischen Traktor und Anhänger zum Liegen. Trümmerteile verteilten sich über die gesamte Unfallstelle.

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