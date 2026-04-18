Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lathen - Verkehrsunfall - Fahrerin schwer verletzt
Lathen (ots)
Am Freitag, den 17.04.2026, kam es gegen 13:40 Uhr im Bereich Buchenweg/von-Stauffenberg-Straße in Lathen zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 52-jährige Frau mit einem Skoda Octavia den Buchenweg und beabsichtigte, nach links in die von-Stauffenberg-Straße einzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Baum.
Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ihre 14-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.
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