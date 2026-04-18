PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Verkehrsunfall - Fahrerin schwer verletzt

Lathen (ots)

Am Freitag, den 17.04.2026, kam es gegen 13:40 Uhr im Bereich Buchenweg/von-Stauffenberg-Straße in Lathen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 52-jährige Frau mit einem Skoda Octavia den Buchenweg und beabsichtigte, nach links in die von-Stauffenberg-Straße einzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Baum.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ihre 14-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 07:30

    POL-EL: Neuenhaus - Verkehrsunfallflucht beim Ausparken - Polizei sucht Zeugen

    Neuenhaus (ots) - Am Freitag, den 17.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 09:08 Uhr in der Weidenstraße in Neuenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke einen daneben abgestellten grauen Citroën C4. Dabei entstand Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug. Der Verursacher ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 07:30

    POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Radweg - Pedelecfahrer leicht verletzt

    Papenburg (ots) - Am Dienstagmorgen, den 14.04.2026, kam es gegen 05:20 Uhr auf dem Radweg entlang der Rheiderlandstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 53-jähriger Mann befuhr mit seinem Pedelec den Radweg in Richtung Meyer Werft. Kurz hinter der Ampelkreuzung zur Bokeler Straße kam ihm ein bislang unbekannter Radfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren