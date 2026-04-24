Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Varel (ots)

Am 24.04.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 12-Jährige den Gehweg und querte in Höhe des Pfarrgartens die Fahrbahn. Dabei wurde sie von einer 72-jährigen Pkw-Fahrerin aus Wilhelmshaven, die nach rechts abbog, übersehen.

Durch den Zusammenstoß stürzte das Mädchen und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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