Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit E-Scooter

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.04.2026, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Peterstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsdelikt.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 21-jähriger Beschuldigter einen technisch veränderten E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von über 40 km/h im öffentlichen Verkehrsraum, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Als er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, entzog er sich dieser durch Flucht.

Im Verlauf der Flucht befuhr der Beschuldigte unter anderem eine Parkanlage mit nicht angepasster Geschwindigkeit und bewegte sich dabei grob verkehrswidrig und rücksichtslos, um eine möglichst hohe Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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